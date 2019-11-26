В Шиловском районе закрыли паромную переправу

СЕГОДНЯ 15:19 2019-11-26T15:25:06+03:00

Несмотря на временный сбой, к населенным пунктам можно проехать по объездной дороге

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26 ноября у села Юшта Шиловского района приостановили работу паромной переправы, сообщает пресс-служба УМЧС России по Рязанской области. Как отметили в ведомстве, закрыли переправу по техническим причинам.

В настоящее время на указанном участке выставили предупреждающие знаки. Дорожное сообщение с населенными пунктами не нарушено, так как имеется объездная дорога. Жизнеобеспечение населения не нарушено.

«Соблюдайте правила безопасности. Помните, что выезд на лед в необорудованных местах категорически запрещен. Учитывайте это при планировании своего маршрута», — говорится в сообщении МЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU