В Шиловском районе закрыли паромную переправу
26 ноября у села Юшта Шиловского района приостановили работу паромной переправы, сообщает пресс-служба УМЧС России по Рязанской области. Как отметили в ведомстве, закрыли переправу по техническим причинам.
В настоящее время на указанном участке выставили предупреждающие знаки. Дорожное сообщение с населенными пунктами не нарушено, так как имеется объездная дорога. Жизнеобеспечение населения не нарушено.
«Соблюдайте правила безопасности. Помните, что выезд на лед в необорудованных местах категорически запрещен. Учитывайте это при планировании своего маршрута», — говорится в сообщении МЧС.
КУДА ЗВОНИТЬ?
Если вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону - 01, мобильная связь - 101.
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ИСТОЧНИК KP.RU