В Рязани столкнулись три легковушки – пострадал ребенок
25 ноября около 16.30 на Касимовском шоссе напротив гипермаркета «Лента» произошло ДТП, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции.
33-летняя рязанка на Škoda Rapid ехала в сторону улицы Большая и, по предварительным данным, не уступила дорогу ВАЗ-2115. От удара отечественная легковушка отлетела, врезавшись в Mitsubishi Lancer.
В итоге пострадал 7-летний пассажир Škoda . Медики оказали ребенку помощь, госпитализации не потребовалось.
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
Помимо этой аварии за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 4 человека, в том числе еще один ребенок. Инспекторы задержали 4 пьяных водителя.
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