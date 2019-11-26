В Рязани столкнулись три легковушки – пострадал ребенок

СЕГОДНЯ 13:54 2019-11-26T13:56:22+03:00

По предварительной информации, водитель одной из них не уступил дорогу другому авто

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25 ноября около 16.30 на Касимовском шоссе напротив гипермаркета «Лента» произошло ДТП, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции.

33-летняя рязанка на Škoda Rapid ехала в сторону улицы Большая и, по предварительным данным, не уступила дорогу ВАЗ-2115. От удара отечественная легковушка отлетела, врезавшись в Mitsubishi Lancer.

В итоге пострадал 7-летний пассажир Škoda . Медики оказали ребенку помощь, госпитализации не потребовалось.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Помимо этой аварии за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 4 человека, в том числе еще один ребенок. Инспекторы задержали 4 пьяных водителя.

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ИСТОЧНИК KP.RU