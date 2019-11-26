Выезд на Михайловку в Рязани, наконец, открыли

СЕГОДНЯ 11:21 2019-11-26T11:27:46+03:00

Копали днем и даже ночью. Фото: Пресс-служба администрации Рязани.

Изначально участок перекрывали на 5 часов, но в итоге копали 11 дней

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Вечером в понедельник, 25 ноября, выезд на Михайловское шоссе около ТД «Барс» открыли, сообщила пресс-служба администрации Рязани.

– Ремонтные работы завершены в полном объеме, – говорится в сообщении.

Напомним, коллектор, проложенный под дорогой, снова напомнил о себе 6 ноября. На этот раз участок трубы диаметром 800 мм решил провалиться. Дважды до этого – только в этом году – его просто прорывало.

Ремонт начался без полного перекрытия движения – одна полоса работала. Однако для полноценной замены трубы (наконец-то!) утром 15 ноября проезд перекрыли полностью. Открыть обещали в 14.00 того же дня.

Новая труба канализационной системы, которая ждала ее много лет. Фото: Пресс-служба администрации Рязани

Позже открытие переносили несколько раз: боялись, что края вырытого котлована из-за обилия грузовиков просто обрушатся.

Теперь все заменено, закопано, а сверху уложен новый асфальт. Так что и автомобилисты, и общественный транспорт двигаются в привычном режиме. Последнее особенно важно для пассажиров пригородного и междугороднего транспорта, курсирующего по Михайловскому шоссе.

Об огромном котловане сейчас напоминает лишь размер заплатки из асфальта. Фото: Пресс-служба администрации Рязани

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ИСТОЧНИК KP.RU