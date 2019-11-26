Овсяный квас из рязанской глубинки признан лучшим в конкурсе рецептов

СЕГОДНЯ 10:08 2019-11-26T10:08:21+03:00

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На минувшей неделе в Рязани прошел форум ресторанной индустрии «HoReCa fest», на этот раз, приуроченный к предстоящему празднику «Рязань - Новогодняя столица России 2020». Предприятия представили свою сувенирную продукцию, подготовленную к празднику, одновременно прошел и конкурс рецептов, в котором приняли участие и жители области.

В номинации «Безалкогольные напитки» победил рецепт Татьяны Киселевой из райцентра Чучково, сообщает издательство «Пресса». Заведующая автоклубом при Районном ДК представила русский традиционный овсяный квас.

Рецепт напитка довольно прост: продолговатый овес вместе с шелухой нужно промыть и заполнить им треть 3-литровой банки. Добавив 4 столовые ложки сахара, заливаем все водой (отстоявшейся либо пропущенной через фильтр). Наливаем столько, чтобы осталось место – вода не должна доходить до краев банки. Затем все хорошенько перемешиваем, накрываем марлей и ставим в темное место, оставив при комнатной температуре на 3 дня.

После жидкость сливаем (это еще не квас) и повторяем процедуру заново: вода, 4 столовые ложки сахара и 3-дневное настаивание. Теперь воду процеживаем, охлаждаем – квас готов!

– Так можно делать в течение месяца, повторяя процедуру раз в три дня – получится свежий, вкусный и полезный квас, – говорит Татьяна Киселева. – Он, кстати, и для окрошки сгодится.

По вкусу в готовый напиток можно добавлять мяту, листья хрена, черной смородины, вишни, ягоды, веточку эстрагона, чабреца или душицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU