Один из видов операций в детской ОКБ получил премию «100 лучших товаров России»

СЕГОДНЯ 05:47 2019-11-26T05:56:30+03:00

Сустав – это закрытая система, и проводить внутри него операцию очень сложно. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Детская Областная клиническая больница стала дипломантом премии «100 лучших товаров России», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Рязанской области.

Эксперты удостоили такой чести лечебно-диагностическую артроскопию в детской травматологии. Именно этот вид операций получил диплом на конкурсе «100 лучших товаров России». Специалисты признали артроскопические операции признали одним из важнейших внедрений в этом году. Благодаря таким операциям, суставы лечат хирургическим путем, но без разрезов.

Если раньше травмы суставов часто приводили к детской инвалидности, то сейчас, с помощью современных возможностей, они помогают «вернуть радость движения» после сложных травм детям Рязанской области.

— Сустав – это закрытая система, и проводить внутри него операцию очень сложно, — рассказывает главный врач ОДКБ Инна Лебедева. — Специальный прибор – артроскоп проникает во все отделы сустава и делает лечение наиболее эффективным. Для этого не требуются разрезы, только небольшие проколы, поэтому и восстановление после таких операций проходит быстрее.

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ИСТОЧНИК KP.RU