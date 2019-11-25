РМПТС проводят акцию под заманчивым названием «В Новый год без долгов»

25 Нояб. 21:29 2019-11-26T09:32:29+03:00

В ней не участвуют должники, в отношении которых вынесены судебные решения о взыскании задолженности и пени

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На официальном сайте администрации Рязани появился анонс оригинальной акции РМПТС по списанию пени. Она носит заманчивое название – «В Новый год без долгов». Рязанцам предлагают, как нам объяснили в абонентском отделе организации, просто-напросто с 1 до 31 декабря погасить основную задолженность за услуги по отоплению и горячему водоснабжению, а пени будут списаны.

Организаторы акции перечисляют преференции в этом случае:

- не придется оплачивать пени в следующем году;

- не будет проблем при продаже жилья;

- можно будет легко отправиться за границу;

- не будет проблем, связанных с судебным взысканием задолженности.

Кстати, насчет последнего пункта: в акции не участвуют должники, в отношении которых вынесены судебные решения о взыскании задолженности и пени. Как у классиков – «Пиво только для членов профсоюза». Понятно, кто платит, тот и будет платить. А у неплательщиков есть масса причин этого не делать, при этом о пени, которые могут сравняться с самим долгом, они прекрасно осведомлены. Но РМПТС дает им в декабре шанс сэкономить деньги.

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ИСТОЧНИК KP.RU