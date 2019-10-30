2019-10-30T07:04:07+03:00
Недвижимость

Рязанские теплосети получили паспорт готовности к зиме

В РМПТС заверяют, что во время ремонтной кампании сделано все, чтобы гарантировать надежное теплоснабжение
Яков РЫКОВ
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Фото: администрация Рязани.Фото: администрация Рязани.
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РМПТС подтвердило техническую готовность тепловых сетей нести заданную нагрузку, в том числе и зимой, сообщает пресс-служба городской администрации. Все объекты теплоснабжения полностью готовы – паспорт готовности получен.

Отмечается, что за время летней ремонтной кампании специалисты провели весь комплекс мероприятий, который гарантируют «надежное теплоснабжение в период температурных минимумов».

Фото: администрация Рязани.

Фото: администрация Рязани.

КУДА ЗВОНИТЬ?

По всем вопросам с теплом в квартирах и домах звоните в РМПТС по следующим телефонам:

- абонентский отдел по работе с населением — (4912) 38-90-80; 8-930-880-55-24;

- диспетчерский отдел — (4912) 34-05-44.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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