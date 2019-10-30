Рязанские теплосети получили паспорт готовности к зиме
РМПТС подтвердило техническую готовность тепловых сетей нести заданную нагрузку, в том числе и зимой, сообщает пресс-служба городской администрации. Все объекты теплоснабжения полностью готовы – паспорт готовности получен.
Отмечается, что за время летней ремонтной кампании специалисты провели весь комплекс мероприятий, который гарантируют «надежное теплоснабжение в период температурных минимумов».
Фото: администрация Рязани.
КУДА ЗВОНИТЬ?
По всем вопросам с теплом в квартирах и домах звоните в РМПТС по следующим телефонам:
- абонентский отдел по работе с населением — (4912) 38-90-80; 8-930-880-55-24;
- диспетчерский отдел — (4912) 34-05-44.
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ИСТОЧНИК KP.RU