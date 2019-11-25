2019-11-25T08:31:19+03:00
Общество

На Лазаревском кладбище построили и освятили домовый храм

Труд рязанцев, участвовавших в строительстве, отметили особыми наградами Русской Православной Церкви
Яков РЫКОВ
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Освятил храм митрополит Рязанский и Михайловский Марк.Освятил храм митрополит Рязанский и Михайловский Марк.
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На Лазаревском кладбище освятили домовый храм в честь преподобного Сергия Радонежского, сообщает пресс-служба Рязанской епархии. Освятил храм митрополит Рязанский и Михайловский Марк. По окончании чина освящения в храме прошла первая Божественная литургия.

— Чего ищет человек? Что ему больше всего необходимо – как в этой жизни, так и в жизни будущего века? Ему нужна молитва, — отметил в проповеди владыка Марк. — Она нужна живым, чтобы они могли преодолевать трудности и испытания нынешней жизни, она нужна усопшим, потому что они уже не нуждаются ни в чем другом из того, что нужно живым – ни в материальных благах, ни в здоровье… Им нужна одна лишь молитва нас, живых. И традиционно православные кладбища всегда становятся местом особой молитвы.

В строительстве храма участвовали много простых рязанцев. В день освящения их труд отметили особыми наградами Русской Православной Церкви и Рязанской митрополии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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