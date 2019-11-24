Рязанка преобразилась в программе «Рогов в городе»
24 ноября на телеканале СТС показали программу «Рогов в городе» с участием рязанки Екатерины Чудининой. Ведущий шоу – известный стилист Александр Рогов – придал новый образ сотруднице банка из села Заокское.
В гардеробе Екатерины появились новые жакет, джинсы, пальто, футболка, куртка, брюки и многое другое. Причем все вещи куплены в рязанских магазинах. Дополнили образ рязанки новая прическа и профессиональный макияж.
Перед односельчанами преобразившаяся Екатерина предстала на сцене местного дома культуры.
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Известный стилист придал новый образ Екатерине Чудининой, которая запросто фотографируется с губернатором и депутатом Госдумы, а также выступает в защиту директора сельской школы (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU