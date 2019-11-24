Рязанка преобразилась в программе «Рогов в городе»

24 Нояб. 19:52 2019-11-24T19:52:38+03:00

Выпуск с участием Екатерины Чудининой вышел в эфир

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24 ноября на телеканале СТС показали программу «Рогов в городе» с участием рязанки Екатерины Чудининой. Ведущий шоу – известный стилист Александр Рогов – придал новый образ сотруднице банка из села Заокское.

В гардеробе Екатерины появились новые жакет, джинсы, пальто, футболка, куртка, брюки и многое другое. Причем все вещи куплены в рязанских магазинах. Дополнили образ рязанки новая прическа и профессиональный макияж.

Перед односельчанами преобразившаяся Екатерина предстала на сцене местного дома культуры.

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Известный стилист придал новый образ Екатерине Чудининой, которая запросто фотографируется с губернатором и депутатом Госдумы, а также выступает в защиту директора сельской школы (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU