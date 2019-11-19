Гарна дивчина: шоу «Рогов в городе» пройдет с участием рязанки
Гид по стилю в своей шоу-программе «Рогов в городе», трансляция которой пройдет на канале СТС утром 24 ноября, придаст новый образ сотруднице рязанского банка Екатерине Чудининой.
- Что про нее можно сказать, - вопросом на вопрос ответил ее бывший коллега, юрист Андрей Кобозев. – Про таких говорят «гарна дивчина». Отличный товарищ, профессионал. Знаю, что живет в Заокском – небольшой семейный молочный бизнес имеет. Успевает даже в народном хоре петь.
Как нам стало известно, Екатерина Чудинина работает именно в рязанском банке, а не филиале одного из московских финансовых учреждений. Катя ведет активную общественную работу – в настоящее время она проводит акцию в защиту директора сельской школы Александра Борышнева, пользующегося высоким авторитетом у родителей учеников. Власти собираются его уволить.
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ИСТОЧНИК KP.RU