В Рязани собака покусала модель
В рязанском поселке Солотча собака покусала модель Наталью Соболеву-Горковцову. Информация об этом появилась в группе «Новости Рязани ВКонтакте».
- Звонила женщина, говорила, что девушка гуляла со своей собакой, пришел местный хозяйский кобель, они сцепились, владелица полезла разнимать собачью драку и ей досталось, - сообщила в комментариях директор МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными» Марина Селезнева.
В пресс-службе администрации города отметили, что представители учреждения сейчас собирают информацию об инциденте и планируют встретиться с пострадавшей. Животное, совершившее нападение, пока не найдено.
ИСТОЧНИК KP.RU