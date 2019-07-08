В Рязани собака покусала модель

СЕГОДНЯ 11:28 2019-07-08T11:29:24+03:00

Служба по контролю за безнадзорными животными собирает информацию и планирует встретиться с пострадавшей

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В рязанском поселке Солотча собака покусала модель Наталью Соболеву-Горковцову. Информация об этом появилась в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

- Звонила женщина, говорила, что девушка гуляла со своей собакой, пришел местный хозяйский кобель, они сцепились, владелица полезла разнимать собачью драку и ей досталось, - сообщила в комментариях директор МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными» Марина Селезнева.

В пресс-службе администрации города отметили, что представители учреждения сейчас собирают информацию об инциденте и планируют встретиться с пострадавшей. Животное, совершившее нападение, пока не найдено.

ИСТОЧНИК KP.RU