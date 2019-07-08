2019-07-08T11:29:24+03:00
Происшествия

В Рязани собака покусала модель

Служба по контролю за безнадзорными животными собирает информацию и планирует встретиться с пострадавшей
Поделиться:
Фото: vk.com/rznnews62Фото: vk.com/rznnews62
Изменить размер текста:

В рязанском поселке Солотча собака покусала модель Наталью Соболеву-Горковцову. Информация об этом появилась в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

- Звонила женщина, говорила, что девушка гуляла со своей собакой, пришел местный хозяйский кобель, они сцепились, владелица полезла разнимать собачью драку и ей досталось, - сообщила в комментариях директор МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными» Марина Селезнева.

В пресс-службе администрации города отметили, что представители учреждения сейчас собирают информацию об инциденте и планируют встретиться с пострадавшей. Животное, совершившее нападение, пока не найдено.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Рязанью грузовой поезд сбил мужчину
В интернете стартовал опрос по месту для новой ледовой арены Рязани
«Кибервызов»: «Ростелеком» предлагает рязанским студентам выйти на новый уровень
За выходные на рязанских дорогах погибли три человека
В Рыбновском районе во время катания на гидроцикле утонули двое мужчин
Водитель, лишенный прав, спровоцировал в Рязани смертельное ДТП
На фестивале «Малина» рязанцев ждут квест и угощения
В райцентре Сасово полицейские вывели семью из горящего дома
Рязанская область оказалась в нижней части рейтинга доходов населения
Прио-Внешторгбанк показал, как можно сделать деньги «дороже номинала»
Подрядчик по установке детской площадки в Рязани скинул треть цены
Скульптура слоненка, установленная на Куйбышевском шоссе в Рязани, лишилась хобота
Тело утонувшего в Рыбновском районе мужчины ищут уже 25 человек
Появилось видео с места серьезного ДТП на Михайловском шоссе Рязани
Свадьбы ко Дню семьи, любви и верности в Рязани приурочили более 160 пар