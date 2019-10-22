В последние дни октября в Рязань приедет гид по стилю Александр Рогов
Съемки программы «Рогов в городе» с главным стилистом телеканала СТС Александром Роговым пройдут 30 и 31 октября в Рязани. Об этом сообщила его пресс-секретарь Ольга Тарасова. Всего за сутки «гид по стилю» преобразит героиню, которая уже отчаялась измениться. Имя ее пока держится в секрете.
- Новое шоу — для тех и про тех, кто думает, что за МКАДом кончается стиль. Быть классной и модной можно, независимо от места, где вы живете, - смело заявляет Александр Рогов. - Для этого есть все средства в родном городе, что я и докажу.
Примечательно, что в его шоу примут участие рязанские стилисты, визажисты и другие представители «модной» сферы. С их помощью Александр подберет девушке яркие образы и покажет, что и в Рязани можно найти стильные вещи и выглядеть не хуже столичных штучек.
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ИСТОЧНИК KP.RU