2019-10-22T19:17:53+03:00
Woman

В последние дни октября в Рязань приедет гид по стилю Александр Рогов

Под прицелами телекамер он буквально преобразит одну из рязанок. Кто она – мы вскоре узнаем
Антон ВОХЕЧ
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Обычный воронежский парень стал модным стилистом. Он из Золушек создает принцесс. Фото: архив Александра Рогова.Обычный воронежский парень стал модным стилистом. Он из Золушек создает принцесс. Фото: архив Александра Рогова.Фото: Павел АВЕРИН
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Съемки программы «Рогов в городе» с главным стилистом телеканала СТС Александром Роговым пройдут 30 и 31 октября в Рязани. Об этом сообщила его пресс-секретарь Ольга Тарасова. Всего за сутки «гид по стилю» преобразит героиню, которая уже отчаялась измениться. Имя ее пока держится в секрете.

- Новое шоу — для тех и про тех, кто думает, что за МКАДом кончается стиль. Быть классной и модной можно, независимо от места, где вы живете, - смело заявляет Александр Рогов. - Для этого есть все средства в родном городе, что я и докажу.

Примечательно, что в его шоу примут участие рязанские стилисты, визажисты и другие представители «модной» сферы. С их помощью Александр подберет девушке яркие образы и покажет, что и в Рязани можно найти стильные вещи и выглядеть не хуже столичных штучек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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