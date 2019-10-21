Дизайнер Ольга Султанова дала рязанцам мастер-класс по созданию бренда

СЕГОДНЯ 07:40 2019-10-21T07:40:34+03:00

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Рязанка Ольга Султанова в сентябре 2019 году представила свою дизайнерскую коллекцию одежды на «Неделе моды» в итальянском Милане и получила великолепные отзывы. Гордость дизайнером выразило тогда даже региональное министерство экономического развития.

18 октября Ольга провела в родном городе мастер-класс для всех интересующихся созданием брендовой одежды. Встреча прошла в ресторане «Небо».

– Шить одежду над качественно и из натуральных тканей, – уверена дизайнер. – Тогда не будет вставать вопрос об обновлении гардероба каждый год, не будет перепроизводства, не придется сжигать платья известных брендов, которые никто не купил, как это происходит сейчас.

«Очень переживала, что буду скучной, – написала после своего выступления Султанова, – но кажется, все получилось Часик пролетел незаметно, в конце мне сказали: «ты крутой коуч, мотивирующий» и позвали спикером на женский форум».

ИСТОЧНИК KP.RU