Дизайнер из Рязани произвела фурор со своей коллекцией в Милане

СЕГОДНЯ 12:50 2019-10-01T12:50:21+03:00

Ольга Султанова выиграла один из пяти призов. Ее творчество высоко оценили международные эксперты

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Рязанский дизайнер Ольга Султанова участвовала в Неделе моды в Милане. Девушку вместе с другими участниками полуфинала Международного конкурса молодых модельеров пригласили международные эксперты из Китая, Польши и Италии на селекционный показ.

Фото: минэкономразвития Рязанской области.

Рязанка представила свою коллекцию Masquerade. Эксперты высоко оценили творчество Ольги Султановой, коллекция получила один из пяти призов — фотосъемку на главной площади Милана с участием топовых моделей для всемирно известного модного глянцевого журнала Vogue.

Фото: минэкономразвития Рязанской области.

Фото: минэкономразвития Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU