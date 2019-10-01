Дизайнер из Рязани произвела фурор со своей коллекцией в Милане
Рязанский дизайнер Ольга Султанова участвовала в Неделе моды в Милане. Девушку вместе с другими участниками полуфинала Международного конкурса молодых модельеров пригласили международные эксперты из Китая, Польши и Италии на селекционный показ.
Фото: минэкономразвития Рязанской области.
Рязанка представила свою коллекцию Masquerade. Эксперты высоко оценили творчество Ольги Султановой, коллекция получила один из пяти призов — фотосъемку на главной площади Милана с участием топовых моделей для всемирно известного модного глянцевого журнала Vogue.
Фото: минэкономразвития Рязанской области.
Фото: минэкономразвития Рязанской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU