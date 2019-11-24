2019-11-24T17:24:23+03:00
Происшествия

В Рязани автомобиль Mercedes вылетел на тротуар

Водитель иномарки скрылся с места ДТП
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Фото: социальные сетиФото: социальные сети
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24 ноября в на улице Кальная в Рязани автомобиль Mercedes с госномерами столичного региона вылетел с проезжей части на тротуар. Об этом сообщается в паблике «Подслушано у водителей Рязани» в социальной сети «ВКонтакте».

- Мерседес зацепил высокий бордюр и у него оторвало пол днища, колеса пробиты. Масло и обломки по всему тротуару, - говорится в сообщении.

При этом автор поста рассказал, что водитель иномарки бросил ее, скрывшись в неизвестном направлении. На месте работали сотрудники ГИББД и эвакуатор. О пострадавших не сообщается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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