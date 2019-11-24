2019-11-24T11:33:06+03:00
Происшествия

Спасатели достали из озера Развань тело погибшего рязанца

В операции участвовали сотрудники поисково-спасательной станции на воде
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В субботу, 23 ноября, около 17 часов спасатели подняли тело неизвестного мужчины из озера Развань в Рязанском районе. По данным Главного Управления МЧС по Рязанской области в поисковой операции приняли участие пять человек личного состава и одна единица техники.

В связи с трагедией спасатели в очередной раз напомнили об обязательном соблюдении всех правил поведения на воде.

- Выход на первый лед опасен, не рискуйте своей жизнью, - предупредили в пресс-службе Главного Управления МЧС по Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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