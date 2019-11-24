2019-11-24T11:07:53+03:00
Происшествия

На месте возведения нового облсуда в Рязани случился пожар

На ликвидацию ЧП выезжало два пожарных расчета
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Фото - социальные сети.Фото - социальные сети.
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24 ноября в социальных сетях появилась информация о возгорании строящегося для нужд областного суда здания. Судя по видео-записи, распространенной в интернете, огонь повредил только строительную бытовку.

По данным регионального ГУ МЧС, на место ЧП выезжали два пожарных расчета, никто в результате возгорания не пострадал.

Напомним, новое здание для областного суда возводят неподалеку от стадиона ЦСК в районе остановки общественного транспорта «Спортивная». Согласно проекту здесь будет 17 залов судебных заседаний, комнаты для допроса свидетелей без визуального наблюдения и кабинет для медиативных процедур.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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