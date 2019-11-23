2019-11-23T20:06:39+03:00
Спорт

Шесть поражений кряду и 29 место в таблице – таков сегодня рязанский хоккей

ХК «Рязань» проиграл третий подряд домашний матч, на этот раз с «сухим» счетом
Антон ВОХЕЧ
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Что произойдет к с клубом, если даже самые преданные болельщики отвернутся? Фото: архив "КП-Рязань".Что произойдет к с клубом, если даже самые преданные болельщики отвернутся? Фото: архив "КП-Рязань".
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В очередном туре ВХЛ 23 ноября ХК «Рязань» принимал альметьевский «Нефтяник» и уступил 0:3. Гости распечатали ворота Сергея Денисова под занавес первого периода. Павел Злобин отправился на скамейку оштрафованных игроков, «нефтяники» наказали его помимо судьи заброшенной шайбой. Это сделал Ярослав Альшевский.

Второй гол стал дежавю первого, правда, сменились исполнители. Ростислав Осипов в штраф-боксе, шайба в воротах ХК «Рязань» после броска Максима Салахова. Он же и стал автором третьей шайбы, оказавшейся на исходе противостояния в сетке ворот номинальных хозяев льда.

После этого, шестого по счету поражения, ХК «Рязань» находится на 29 месте в турнирной таблице, а главный тренер Сырцов, по неподтвержденным пока данным, с сердечным приступом в реанимации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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