2019-10-30T18:42:36+03:00
Спорт

Из выездной серии ХК «Рязань» привез ровно половину очков

На счету горожан победа, поражения в овертайме и по буллитам
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Болельщики могут быть довольны результатом, хотя, конечно, надеялись на большее.Болельщики могут быть довольны результатом, хотя, конечно, надеялись на большее.
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В среду, 30 октября, хоккейный клуб «Рязань» завершил очередную выездную серию в рамках регулярного чемпионата ВХЛ.

Четыре игры принесли в актив четыре зачетных балла – тот минимум, который позволял «горожанам» остаться в борьбе за зону плей-офф.

В первом мачте против «Рубина» рязанцы за 18 секунд до конца основного времени упустили победу. Тюменцы смогли перевести игру в овертайм и там дожали гостей. Итог 3:2 в пользу «Рубина».

В следующей игре «горожане» встречались с лидером регулярного чемпионата «Югрой» (Ханты-Мансийск). Боролись до конца, сменили вратаря на шестого полевого, но получили шайбу в пустые ворота. Итог 3:1 в пользу «Югры».

Череду досадных поражений удалось прервать в «Ангарске», где «горожане» отгрузили четыре шайбы «Ермаку», при том что именно хозяева первыми открыли счет. Итог 4:1 в пользу «Рязани».

Игра в Красноярске с «Соколом» получилась крайне напряженной. Уже на восьмой минуте счет открыли рязанцы – отличился капитан Владимир Карпов. В начале третьего периода хозяевам в большинстве удалось восстановить равновесие. Счет 1:1 продержался до конца овертайма. В серии буллитов мастеровитее оказались красноярцы. Итог 2:1 в пользу «Сокола».

Домашнюю серию ХК «Рязань» начнет 3 ноября, в воскресенье.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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