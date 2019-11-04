Вратарь ХК «Рязань» отдал голевой пас и отметил победу танцем

СЕГОДНЯ 10:57 2019-11-04T12:47:09+03:00

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В воскресенье, 3 ноября, хоккейный клуб «Рязань» принимал на своем льду динамовцев из Твери. Хозяева активно начали и уже на первой минуте открыли счет – отличился Кирилл Градусов. Интересно, что балл за голевой пас судьи записали Артему Кокшарову, а также вратарю «горожан» Сергею Большакову.

На третьей минуте ХК «Рязань» забил еще одну шайбу (Станислав Третьяков). На послематчевой пресс-конференции наставник «горожан» Александр Сырцов сказал, что этот период был лучшим за весь сезон с точки зрения атакующих действий команды.

Правда, ближе к концу периода тверичи одну шайбу отыграли (Семен Панкратов). Во второй двадцатимунитке «Рязань» восстановила преимущество в два гола. После тонкой передачи Владимира Карпова отличился Артем Кокшаров.

В концовки игры при счете 3:1 гости сняли вратаря, заменив его шестым полевым игроком, но дивидендов извлечь из этого не смогли. Напротив, за секунду до финальной сирены капитан рязанцев Владимир Карпов забросил в пустые ворота. Итог - 4:1 в пользу «Рязани».

Кстати, ярче других отпраздновал успех Сергей Большаков, который после финальной сирены продемонстрировал болельщикам победный танец, чем вызвал всеобщий восторг.

Следующая домашняя игра состоится во вторник, 5 ноября.

Танец Сергея Большакова.

ИСТОЧНИК KP.RU