2019-11-23T17:38:42+03:00
Спорт

«Рязань-ВДВ» проиграла свой решающий матч

Впервые в истории клуба краснодарская «Кубаночка» стала бронзовым призером чемпионата страны
Павел АВЕРИН
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Маргарита Широкова провела далеко не лучший свой матч. Фото: пресс-служба ЖФК "Рязань-ВДВ".Маргарита Широкова провела далеко не лучший свой матч. Фото: пресс-служба ЖФК "Рязань-ВДВ".
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23 ноября состоялась решающая игра для рязанских «десантниц». В Краснодаре подопечным Константина Климашина была нужна только победа. Перед этой встречей «Кубаночка» с 32 очками замыкала тройку лидеров, у «десантниц» было на одно очко меньше.

«Рязань-ВДВ» создала опасный момент у ворот соперниц уже на четвертой минуте. Но он так и оставался единственным, игроки обороны краснодарской команды ничего вразумительного гостьям из Рязани создать не позволили. А затем была атака по правому краю, точный пас в центр поля и Полина Органова счет открыла. А затем грубо ошиблась страж рязанских ворот Маргарита Широкова, и счет после красивого дальнего удара Елены Шестерневой стал 2:0.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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