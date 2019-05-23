2019-05-23T17:34:15+03:00
Спорт

Игроки «Рязани-ВДВ» недовольны состоянием поля на «Спартаке»

На встрече с руководителем регионального минспорта футболистки высказали еще ряд претензий
Павел АВЕРИН
Поделиться:
"Рязань-ВДВ" и министр Владислав Фролов. Фото: клубная пресс-служба."Рязань-ВДВ" и министр Владислав Фролов. Фото: клубная пресс-служба.
Изменить размер текста:

ЖФК «Рязань-ВДВ» встретился с Владиславом Фроловым, возглавляющим региональный минспорт. Он начал встречу с личного знакомства с каждым игроком клуба, после чего поблагодарил за успешное выступление в сезоне 2018 года. Спортсменки имели возможность задать Владиславу Фролову свои вопросы. Именно с этого момента оптимизма в сообщении клубной пресс-службы о встрече «Рязани-ВДВ» с министром становится меньше.

Действующие чемпионы страны обратили внимание на газон и трибуны стадиона «Спартак». Футболистки акцентировали внимание Фролова на том, что им нелегко тренироваться на твердом покрытии, которое зачастую способствует высокому травматизму в команде. Помимо этого на дальнюю трибуну стадиона не пускают зрителей, из-за того что она не прошла лицензирование. И то, что зрителям зачастую приходится сидеть на солнцепеке, отрицательно сказывается на посещаемости матчей ЖФК - руководство клуба попросило министра решить данную проблему. В ответ Владислав Фролов пообещал уделить этим вопросам особое внимание и устранить недостатки. В конце разговора министр заверил, что будет частым гостем на матчах женской команды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанка незаконно торговала спиртным в столовой
Дорогу в Дашково-Песочне построят после повторного обращения к депутату Госдумы Андрею Макарову
Водитель, протаранивший арку туннеля, был пьян и оказался в Скопине по ошибке
«Ростелеком» покажет концерт Анны Нетребко со звездами мировой оперы
Открытие пляжного сезона на озере Ласковское под Рязанью отложили
С понедельника горячую воду отключат еще на шести улицах Рязани
Преследуя должника, рязанский пристав арестовал имущество другого человека
В Рязанской области поводом для смертельной ссоры стал мешок с картошкой
По факту падения в Касимове на ребенка бетонной плиты следователи проводят проверку
СКР отказал в возбуждении уголовного дела по факту падения в яму рязанской школьницы
В Касимове на подростка упала бетонная плита
В Рязанском районе вышли на борьбу с борщевиком
В Рязани задержали иностранца, объявленного в международный розыск
После проверки Ростехнадзора в Рязанской области закрыли две школы
В Михайлове вандалы уничтожают клумбы и воруют цветы