Игроки «Рязани-ВДВ» недовольны состоянием поля на «Спартаке»

23 Май 17:13 2019-05-23T17:34:15+03:00

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ЖФК «Рязань-ВДВ» встретился с Владиславом Фроловым, возглавляющим региональный минспорт. Он начал встречу с личного знакомства с каждым игроком клуба, после чего поблагодарил за успешное выступление в сезоне 2018 года. Спортсменки имели возможность задать Владиславу Фролову свои вопросы. Именно с этого момента оптимизма в сообщении клубной пресс-службы о встрече «Рязани-ВДВ» с министром становится меньше.

Действующие чемпионы страны обратили внимание на газон и трибуны стадиона «Спартак». Футболистки акцентировали внимание Фролова на том, что им нелегко тренироваться на твердом покрытии, которое зачастую способствует высокому травматизму в команде. Помимо этого на дальнюю трибуну стадиона не пускают зрителей, из-за того что она не прошла лицензирование. И то, что зрителям зачастую приходится сидеть на солнцепеке, отрицательно сказывается на посещаемости матчей ЖФК - руководство клуба попросило министра решить данную проблему. В ответ Владислав Фролов пообещал уделить этим вопросам особое внимание и устранить недостатки. В конце разговора министр заверил, что будет частым гостем на матчах женской команды.

ИСТОЧНИК KP.RU