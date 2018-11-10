Футболисток «Рязани-ВДВ» исключили из сборной Украины

СЕГОДНЯ 19:48 2018-11-10T19:49:36+03:00

До публикации журналиста в соцсети их вызов, похоже, никого не смущал

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Футболистки Екатерина Самсон и Ольга Басанская, выступающие за клуб «Рязань-ВДВ», исчезли из заявки сборной Украины, хотя ранее были вызваны на очередной тренировочный сбор. Вместе с именами «десантниц» было вычеркнуто и имя их соотечественницы Ирины Зварич из пермской «Звезды-2005».

Федерация футбола Украины не сделала никаких специальных заявлений и не объяснила данное решение: вместо этого высказался журналист Дмитрий Шевченко, который, по всей видимости, и спровоцировал такое развитие событий своей публикацией в Facebook. Хотя и Самсон, и Басанская уже давно выступают параллельно в Чемпионате России и за национальную команду (кстати, принося последней немалую пользу), «критика» вдруг возмутила их принадлежность к клубу «оккупанта-агрессора-врага». Он собрал в кучу все: и то, что девушки слушают перед играми российский гимн, и то, что само название - «Рязань-ВДВ» - связано с российскими вооруженными силами…

Кстати, в минувшем сезоне «десантницы» завоевали чемпионский титул, а украинки вместе с командой присутствовали на церемонии награждения, которая состоялась в Рязанском десантном училище. Стоит ли говорить, что эту деталь Шевченко удостоил отдельного внимания:

- Бог им судья, деньги-слава, или что там... Хотят, пусть сидят за поребриком... – язвительно вставил он.

От ЖФК «Рязань-ВДВ» официальных комментариев пока не последовало.