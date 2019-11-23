2019-11-23T16:42:43+03:00
Общество

На Avito продается рязанская церковь

За храм площадью почти 1000 кв.метров просят 1 400 000 рублей
Роман ДОРОФЕЕВ
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Сайт Avito.Сайт Avito.
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20 ноября 2019 года на сайте Avito появилось объявление о продаже в Рязанской области здания церкви. Речь идет о храме Рождества Пресвятой Богородицы села Шелемишево Скопинского района.

В объявлении объект значится, как производственное помещение площадью 997,2 квадратных метра. Собственник просит за церковь 1 400 000 рублей.

Скопинские краеведы и историки уже выразили свое беспокойство по поводу данной ситуации.

СПРАВКА «КП»

Кирпичная церковь Рождества Пресвятой Богородицы села Шелемишево построена в 1802 году в классическом стиле, закрыта в 1930-х годах и переоборудована под производственные нужны. Здесь размещался молочный завод. Предприятие обанкротилось и помещение выставили на продажу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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