2019-07-24T08:58:36+03:00
Общество

В Новомичуринске дайверы обнаружили подводную пещеру

По легенде, это часть подземного хода к сельской церкви
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Фото: ГТРК "Ока".Фото: ГТРК "Ока".
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В Новомичуринске началась подводная экспедиция, во врем которой дайверы исследуют затопленную пещеру, сообщает ГТРК «Ока». По легенде, пещера — это часть подземного хода, ведущего к сельской церкви. Сам ход затопили в результате строительства Рязанской ГРЭС, когда вода в реке Проня поднялась.

Долгие годы вход в пещеру не могли отыскать. Первые дайверы исследовали лишь часть пути, там, где смогли пройти с оборудованием. Предполагается, что протяженность уникального подземного объекта около 200 метров.

«Видимость под водой хорошая, это помогло подтвердить версию о сухопутном происхождении пещеры», - говорится в сообщении.

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Примерно в 20 километрах от станции Хрущево Старожиловского района находится неисследованная пещера «Чертово урочище». Так называли ее местные жители в 20-е годы прошлого века.

В 1912 году туда приезжали ученые из Санкт-Петербурга, однако не смогли среди запутанных ходов пройти далеко, только на километр. По их мнению, пещера тянется еще примерно на 18 км. С собой ученые увезли два человеческих скелета и старое оружие.

В ближайшее время «Комсомолка» отправится на место и попробует отыскать «Чертово урочище».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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