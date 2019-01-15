2019-01-15T12:47:25+03:00
Недвижимость

Рязанская религиозная организация задолжала Фонду капремонта крупную сумму

Вместе с судебными расходами теперь придется заплатить еще больше
Мария БЛИНОВА
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Религиозная организация Евангельских Христиан Баптистов церковь «Надежда» задолжала Фонду капитального ремонта многоэтажных домов Рязанской области 79 тысяч рублей. Взыскивать эти деньги пришлось через суд, сообщает пресс-служба Фонда капремонта.

Помещения, которыми владеет организация, расположены в одном из многоэтажных домов на улице Тимакова в Рязани.

Теперь, после решения суда, церковь должна выплатить не только долг, но и судебные расходы – более 1 500 рублей. То есть в сумме свыше 80,5 тысяч рублей.

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