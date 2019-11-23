2019-11-23T14:07:23+03:00
Происшествия

Касимовская полиция использует оригинальный метод поимки воров

Он уже сработал: полицейские задержали местного рецидивиста, ограбившего три дачи
Антон ВОХЕЧ
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Полиция используют различные способы профилактики и раскрытия хищений из дачных домов. С наступлением зимних холодов число таких преступлений резко возрастает. Оперативники уголовного розыска одеваются как дачники и проводят своеобразное патрулирование дачных участков.

В ходе легендированного обхода, а этот метод так и называется, полицейские заметили мужчину с большой сумкой – он через ограду выбирался с дачного участка на дорожку. Дело было ночью, а в сумке у ночного прохожего оперативники обнаружили электрический самовар, набор гаечных ключей, электродрель и моток медного кабеля. Выяснилось, что к кражам из трех дачных домов причастен ранее судимый 45-летний житель Касимова. Похищенное изъяли.

Как подчеркивает пресс-служба ведомства, в отношении касимовца возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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