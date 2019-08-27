Рязанский рецидивист воровал дорогостоящие лодочные моторы

СЕГОДНЯ 15:08 2019-08-27T15:08:18+03:00

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Оперативники Управления уголовного розыска регионального УМВД совместно с коллегами из межмуниципального отдела «Касимовский» при силовой поддержке бойцов отряда спецназа «Гром» задержали 34-летнего жителя райцентра, подозреваемого в 4 кражах лодочных моторов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В полицию обращались местные жители и гости из столицы. Все заявления написаны как под копирку: ночью на месте стоянки с лодок пропадали моторы. Характерная особенность этих происшествий состояла в том, что таинственный похититель не оставлял следов.

За работу принялись оперативники. Они опросили десятки отдыхающих на берегах Оки, местных жителей. Под видом рыбаков сотрудники полиции патрулировали акваторию реки. И цель была достигнута: оперативники выяснили, что к хищениям причастен 34-летний касимовец. Мужчина ночами, проплывая на лодке по реке, высматривал стоянки с причаленными лодками. Затем прямо с воды снимал с них моторы и покидал место преступления

Ранее касимовец был неоднократно судим за кражи, грабеж и вымогательство. Учитывая его обширный криминальный опыт и агрессивный характер, решено было задействовать бойцов отряда спецназа «Гром». Полицейские выбрали удобный момент, когда злоумышленник выехал на рыбалку на берег реки, и задержали его. Позже изъяли часть похищенного.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свобода на срок до 5 лет. Подозреваемого арестовали.

ИСТОЧНИК KP.RU