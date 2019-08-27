2019-08-27T15:08:18+03:00
Происшествия

Рязанский рецидивист воровал дорогостоящие лодочные моторы

Следов он не оставлял – потребовалась кропотливая работа оперативников
Иван АНТОНОВ
Поделиться:
Дорогие лодочные моторы пропадали бесследно. Фото: соцсетиДорогие лодочные моторы пропадали бесследно. Фото: соцсетиФото: Павел АВЕРИН
Изменить размер текста:

Оперативники Управления уголовного розыска регионального УМВД совместно с коллегами из межмуниципального отдела «Касимовский» при силовой поддержке бойцов отряда спецназа «Гром» задержали 34-летнего жителя райцентра, подозреваемого в 4 кражах лодочных моторов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В полицию обращались местные жители и гости из столицы. Все заявления написаны как под копирку: ночью на месте стоянки с лодок пропадали моторы. Характерная особенность этих происшествий состояла в том, что таинственный похититель не оставлял следов.

За работу принялись оперативники. Они опросили десятки отдыхающих на берегах Оки, местных жителей. Под видом рыбаков сотрудники полиции патрулировали акваторию реки. И цель была достигнута: оперативники выяснили, что к хищениям причастен 34-летний касимовец. Мужчина ночами, проплывая на лодке по реке, высматривал стоянки с причаленными лодками. Затем прямо с воды снимал с них моторы и покидал место преступления

Ранее касимовец был неоднократно судим за кражи, грабеж и вымогательство. Учитывая его обширный криминальный опыт и агрессивный характер, решено было задействовать бойцов отряда спецназа «Гром». Полицейские выбрали удобный момент, когда злоумышленник выехал на рыбалку на берег реки, и задержали его. Позже изъяли часть похищенного.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свобода на срок до 5 лет. Подозреваемого арестовали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сюрприз из-под стиралки. В съемной квартире нашли королевского питона
При поддержке РНПК юные хозяева Мещеры провели летний практикум
Появились фото обвалившегося в Рязанской области моста
«Мармакс» рассказал рязанцам о квартирах на панорамном этаже и каминах
Рязанский губернатор Николай Любимов встретился с Дмитрием Медведевым
Неподалеку от Касимова иномарка насмерть сбила молодого человека
В Рязани 13-летний мальчик на скутере врезался в ассенизаторную машину
Взятка для инспектора ГИБДД: в Рязани назначили дату судебного заседания
Телефонный мошенник вытянул из рязанских жертв 200 тысяч рублей
В Путятинском районе перекрыли разбитый большегрузами мост
Проект ремонта моста через Трубеж в Рязани разработают к концу осени
Проспорив 10 тысяч рублей, рязанец избил оппонента, а потом убил его приятеля
В Рязани курьеры сравнили себя с «Почтой России» и были наказаны
Рязанский губернатор погулял с семьей на свадьбе у своего подчиненного
Ушастые комочки. Семья грибников спасла от верной гибели двух лисят
На здании вокзала Рязань-2 появилась архитектурная подсветка
Врачи спасли 7-летнего мальчика, которого лошадь ударила копытом в голову