Рязанский рецидивист избил старика и забрал у него последние деньги

15 Май 12:07 2019-05-15T12:07:32+03:00

Обвиняемого в разбое приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием в ИК строгого режима

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Жителя Клепиковского района признали виновным в краже, разбое и насилии над пожилым человеком, сообщает пресс-служба районной прокуратуры.

Установлено, что в феврале 2019 года ранее судимый мужчина находился в гостях у пожилого знакомого. Зная, что хозяин квартиры хранит деньги в спальной комнате, он тайно похитил 6,5 тысяч рублей, покинул жилище, а добычу пропил.

Вечером того же дня, пьяный рецидивист вернулся, чтобы забрать оставшиеся деньги. Угрожая убийством, он потребовал от хозяина квартиры отдать ему деньги, но тот отказал.

После этого незваный гость ударил несколько раз старика по голове, повалил его на диван и стал душить, продолжая требовать деньги.

В итоге, забрав из шкафа последние 2,5 тысячи рублей, мужчина скрылся.

Суд признал подсудимого виновным и приговорил его к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU