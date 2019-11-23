Пьяный военный врезался на легковом автомобиле в рязанский путепровод

СЕГОДНЯ 10:24 2019-11-23T10:24:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Ночью 23 ноября 34-летний военнослужащий ехал за рулем автомобиля Hyundai SONATA по Московскому шоссе со стороны Юбилейной улицы в направлении Авиационной. Хотя не имел права этого делать по двум веским причинам: все признаки алкогольного опьянения были налицо, и у него не было водительского удостоверения.

По информации сотрудников ГИБДД в 2.20 водитель «корейца» не справился с управлением и врезался в стену путепровода напротив дома 65 а. Можно было бы сказать «так ему и надо», но в салоне автомобиля находился еще один военный и пятилетний мальчик. В результате столкновения с препятствием все трое были доставлены в медучреждение. Помимо медицинской помощи, у водителя взяли кровь на анализ.

По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Сотрудники ГИБДД посоветовали рязанцу самому искать доказательства невиновности

Александр Хлопотьев ищет свидетелей ДТП, случившегося поздним вечером 18 ноября возле «Дашковской ярмарки» (ПОДРОБНОСТИ)

Пьяный водитель в Сасовском районе налетел на дорожное ограждение

В ДТП пострадали два человека (ПОДРОБНОСТИ)

ИСТОЧНИК KP.RU