2019-11-23T10:24:05+03:00
Происшествия

Пьяный военный врезался на легковом автомобиле в рязанский путепровод

И это полбеды: в искореженной машине оказался пятилетний мальчик
Иван АНТОНОВ
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Ночью 23 ноября 34-летний военнослужащий ехал за рулем автомобиля Hyundai SONATA по Московскому шоссе со стороны Юбилейной улицы в направлении Авиационной. Хотя не имел права этого делать по двум веским причинам: все признаки алкогольного опьянения были налицо, и у него не было водительского удостоверения.

По информации сотрудников ГИБДД в 2.20 водитель «корейца» не справился с управлением и врезался в стену путепровода напротив дома 65 а. Можно было бы сказать «так ему и надо», но в салоне автомобиля находился еще один военный и пятилетний мальчик. В результате столкновения с препятствием все трое были доставлены в медучреждение. Помимо медицинской помощи, у водителя взяли кровь на анализ.

По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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