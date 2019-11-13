2019-11-13T11:39:32+03:00
Происшествия

Пьяный водитель в Сасовском районе налетел на дорожное ограждение

В ДТП пострадали два человека
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
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Во вторник, 12 ноября, в селе Бастаново Сасовского района произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека. 41-летний мужчина, севший за руль в состоянии алкогольного опьянения, на автомобиле ВАЗ-2107 врезался в дорожное ограждение. Медицинская помощь потребовалась, как виновнику происшествия, так и его 41-летнему пассажиру.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства уточняются.

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Ролик выложили на сайте YouTube (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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