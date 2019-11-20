Сотрудники ГИБДД посоветовали рязанцу самому искать доказательства невиновности

СЕГОДНЯ 08:32 2019-11-20T08:32:56+03:00

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Александр Хлопотьев ищет свидетелей ДТП, в котором пострадала его иномарка. Авария случилась около 23 часов в Дашково-Песочне возле ярмарки. Об этом появилась информация в группе ВКонтакте «Подслушано у водителей Рязани».

Мужчина утверждает, что его стоящий Chevrolet ударил сзади пьяный водитель на своем автомобиле. «Он был пьян, просто он утверждает, что я выезжал с парковочного места, а я даже машину не зовел», - пишет Хлопотьев. Сотрудники ГИБДД посоветовали пострадавшему самому поискать «по камерам видеонаблюдения» доказательства того , что его автомобиль не двигался.

В связи с тем, что в аварии никто из людей не пострадал, пресс-служба ведомства не акцентировала на этом ДТП внимание СМИ. Однако в соцсети это происшествие бурно обсуждается: от номеров на машине пострадавшего до роли т.н. «решалы» в этом случае.

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ИСТОЧНИК KP.RU