2019-11-20T08:32:56+03:00
Происшествия

Сотрудники ГИБДД посоветовали рязанцу самому искать доказательства невиновности

Александр Хлопотьев ищет свидетелей ДТП, случившегося поздним вечером 18 ноября возле «Дашковской ярмарки»
Антон ВОХЕЧ
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Иномарка пострадала существенно. Фото: группа ПУВР ВКонтакте.Иномарка пострадала существенно. Фото: группа ПУВР ВКонтакте.
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Александр Хлопотьев ищет свидетелей ДТП, в котором пострадала его иномарка. Авария случилась около 23 часов в Дашково-Песочне возле ярмарки. Об этом появилась информация в группе ВКонтакте «Подслушано у водителей Рязани».

Мужчина утверждает, что его стоящий Chevrolet ударил сзади пьяный водитель на своем автомобиле. «Он был пьян, просто он утверждает, что я выезжал с парковочного места, а я даже машину не зовел», - пишет Хлопотьев. Сотрудники ГИБДД посоветовали пострадавшему самому поискать «по камерам видеонаблюдения» доказательства того , что его автомобиль не двигался.

В связи с тем, что в аварии никто из людей не пострадал, пресс-служба ведомства не акцентировала на этом ДТП внимание СМИ. Однако в соцсети это происшествие бурно обсуждается: от номеров на машине пострадавшего до роли т.н. «решалы» в этом случае.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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