2019-11-06T16:36:16+03:00
Происшествия

На рязанской дороге пьяный водитель едва не угробил четверых пассажиров

В Скопинском районе произошло серьезное ДТП
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
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Во вторник, 5 ноября, примерно в половине пятого вечера в Скопинском районе на дороге Коготково – Корневое – Князево произошло серьезное ДТП. 51-летний мужчина, управляя автомобилем «Иран Ходро Саманд», не совладал с машиной и съехал в кювет, после чего иномарка перевернулась.

В результате аварии пострадал водитель и четыре пассажира в возрасте 50-ти, 38-ми, 38-ми и 35-ти лет. Все они доставлены в больницу.

Полицейские установили, что в момент аварии водитель иномарки был пьян. В литре выдыхаемого воздуха обнаружили 1,259 миллиграммов алкоголя.

По факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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