На рязанской дороге пьяный водитель едва не угробил четверых пассажиров
Во вторник, 5 ноября, примерно в половине пятого вечера в Скопинском районе на дороге Коготково – Корневое – Князево произошло серьезное ДТП. 51-летний мужчина, управляя автомобилем «Иран Ходро Саманд», не совладал с машиной и съехал в кювет, после чего иномарка перевернулась.
В результате аварии пострадал водитель и четыре пассажира в возрасте 50-ти, 38-ми, 38-ми и 35-ти лет. Все они доставлены в больницу.
Полицейские установили, что в момент аварии водитель иномарки был пьян. В литре выдыхаемого воздуха обнаружили 1,259 миллиграммов алкоголя.
По факту ДТП проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU
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