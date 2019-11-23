Рязанскому мэтру баскетбола Юрию Панову исполнилось 80 лет
22 ноября исполнилось 80 лет тренеру-преподавателю по баскетболу СДЮСШОР «Единство» Юрию Ивановичу Панову. Юбиляра поздравили коллеги, учащиеся, представители администрации города Рязани. Об этом сообщил сайт регионального минспорта.
И.о. начальника управления физкультуры и массового спорта Кирилл Сосунов тепло поблагодарил мэтра за большой личный вклад в развитие и пропаганду баскетбола на только в Рязани, но и в России:
- За несколько десятилетий Вы воспитали сотни талантливых спортсменов, которые известны далеко за пределами нашего региона. Но одним из главных тренерских достижений стал Ваш сын Сергей - заслуженный мастер спорта, двукратный серебряный призёр чемпионатов мира, чемпион Европы среди клубных команд, двенадцатикратный чемпион России.
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