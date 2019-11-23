2019-11-23T09:41:49+03:00
Спорт

Рязанскому мэтру баскетбола Юрию Панову исполнилось 80 лет

Юбиляр встретил праздник там, где провел огромное время своей долгой жизни – на баскетбольном паркете
Антон ВОХЕЧ
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Юрий Иванович и в 80 не собирается уходить с паркета. Фото: сайт регионального минспорта.Юрий Иванович и в 80 не собирается уходить с паркета. Фото: сайт регионального минспорта.
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22 ноября исполнилось 80 лет тренеру-преподавателю по баскетболу СДЮСШОР «Единство» Юрию Ивановичу Панову. Юбиляра поздравили коллеги, учащиеся, представители администрации города Рязани. Об этом сообщил сайт регионального минспорта.

И.о. начальника управления физкультуры и массового спорта Кирилл Сосунов тепло поблагодарил мэтра за большой личный вклад в развитие и пропаганду баскетбола на только в Рязани, но и в России:

- За несколько десятилетий Вы воспитали сотни талантливых спортсменов, которые известны далеко за пределами нашего региона. Но одним из главных тренерских достижений стал Ваш сын Сергей - заслуженный мастер спорта, двукратный серебряный призёр чемпионатов мира, чемпион Европы среди клубных команд, двенадцатикратный чемпион России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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