Ветеран войны из Рязани отметила 100-летний юбилей

СЕГОДНЯ 11:18 2019-10-03T11:18:12+03:00

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2 октября 100-летний юбилей отметила участница Великой Отечественной войны Вера Михайловна Цветкова. Поздравить ветерана пришла замглавы администрации Рязани Надежда Штевнина. Чиновница поблагодарила Веру Михайловну за мирное небо, пожелала ей сил, крепкого здоровья, благополучия, а также вручила цветы и подарок от администрации города.

Вера Михайловна Цветкова родилась 2 октября 1919 года в Новой Деревне Пителинского района. После окончания школы работала в колхозе, а в 19 лет уехала в Москву, работать швеей на швейной фабрике.

Сразу после начала Великой Отечественной войны Вера Михайловна вернулась в деревню и вместе с двумя братьями и отцом добровольцем ушла на фронт работником кухни. Оба брата погибли.

Во время войны Вера Михайловна в составе действующей военной части участвовала в боевых действиях, обеспечивая бойцов пищей. Награждена Орденом Отечественной войны II степени.

В 1943 году она встретила своего будущего мужа. После войны они поженились. В 35 лет Вера Михайловна овдовела и одна воспитывала двоих детей, дала им высшее образование. В настоящее время пенсионерка проживает с внучкой. Имеет пять внуков, десять правнуков.

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ИСТОЧНИК KP.RU