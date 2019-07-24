Отборочный тур «Ночной Лиги» по баскетболу 3х3 состоялся в Рязани
«Под мостом» - на площадках Центра уличного спорта – открыли второй сезон массовых соревнований по стритболу «Ночная лига». В них приняли участие 30 разновозрастных команд со всего региона. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
Команды были разделены на 10 групп, затем в каждой из них оставались две сильнейших, которые в дальнейшем сражались с другими соперниками. В итоге были выбраны четыре команды-победители плей-офф, и две команды-обладательницы wild card (от организаторов). Вот их остроумные, а порой – неблагозвучные названия:
1. «ПРОФРАДИОЭЛЕКТРОН»;
2. «Есенин»;
3. «Бигуди»;
4. «Kiowa»;
5. «ПОМОЙКА» (wild card);
6. «Drink team» (wild card).
Именно они получили путевки на всероссийский финал «Ночной Лиги» 3х3. 17 августа к рязанским командам присоединятся команды из Тулы, Брянска, Нижнего Новгорода и Москвы. По итогам турнира определят чемпиона «Ночной Лиги» по баскетболу 3х3, а также вручат путевки на ведущие мировые турниры.
ИСТОЧНИК KP.RU