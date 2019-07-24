Отборочный тур «Ночной Лиги» по баскетболу 3х3 состоялся в Рязани

СЕГОДНЯ 11:38 2019-07-24T11:38:33+03:00

В дальнейший розыгрыш прошли команды с такими яркими названиями как «Бигуди» и «Помойка»

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«Под мостом» - на площадках Центра уличного спорта – открыли второй сезон массовых соревнований по стритболу «Ночная лига». В них приняли участие 30 разновозрастных команд со всего региона. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Команды были разделены на 10 групп, затем в каждой из них оставались две сильнейших, которые в дальнейшем сражались с другими соперниками. В итоге были выбраны четыре команды-победители плей-офф, и две команды-обладательницы wild card (от организаторов). Вот их остроумные, а порой – неблагозвучные названия:

1. «ПРОФРАДИОЭЛЕКТРОН»;

2. «Есенин»;

3. «Бигуди»;

4. «Kiowa»;

5. «ПОМОЙКА» (wild card);

6. «Drink team» (wild card).

Именно они получили путевки на всероссийский финал «Ночной Лиги» 3х3. 17 августа к рязанским командам присоединятся команды из Тулы, Брянска, Нижнего Новгорода и Москвы. По итогам турнира определят чемпиона «Ночной Лиги» по баскетболу 3х3, а также вручат путевки на ведущие мировые турниры.

ИСТОЧНИК KP.RU