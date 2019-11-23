Спортивно-оздоровительный фестиваль «Триумф» пройдет в Рязани
11 декабря управление по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани совместно с ДЮСШ «Орион» и региональным отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» проводит открытый городской спортивно-оздоровительный фестиваль «Триумф» среди людей с ограниченными возможностями здоровья.
В соревнованиях могут принять участие спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), нарушением слуха, зрения и интеллекта, имеющие спортивную подготовку и допуск врача. Состав команды не ограничен. В программу фестиваля включены гонки на колясках, армрестлинг и пауэрлифтинг, дартс и настольный теннис, бочча. Своеобразной кульминацией фестиваля станут «Веселые старты».
Соревнования начнутся в 10.30 в легкоатлетическом манеже «Юность» по адресу: г. Рязань, ул. 2-я Линия, д. 25а. Предварительные заявки на участие (с указанием возрастных групп и общего количества спортсменов) принимаются в ДЮСШ «Орион» до 3 декабря. Контактный телефон/факс – 8(4912) 76-71-52, 8(4912) 96-92-71. Адрес электронной почты – spskolaorion@mail.ru. В день проведения соревнований регистрация участников начнется в 9.30 часов.
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ИСТОЧНИК KP.RU