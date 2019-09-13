Целый год чиновники пытались сделать пандус для инвалида, но… так и не смогли

Ровно год назад «Комсомолка» опубликовала историю Владимира Ширкова– инвалида-колясочника, для которого шесть ступенек в подъезде стали непреодолимым препятствием к нормальной жизни.

ДОЛГОЖДАННАЯ КОМИССИЯ

В материале мы рассказали, что со своей проблемой Владимир Трофимович обращался во все возможные инстанции. Однако в ответ получал только пустые обещания. А 17 мая 2018 года к нему даже приезжала муниципальная комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов. Именно она должна принимать решение о том, нужен ли пандус, и давать заключение, каким именно он должен быть. Однако в квартиру к инвалиду члены комиссии даже не поднялись, а потом заявили, что он им просто не открыл.

Возмущенная такой ситуацией уполномоченная по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина добилась того, чтобы 16 августа 2018 года к Владимиру Широкову повторно приехала комиссия, которая в итоге обследовала квартиру инвалида-колясочника.

Тогда точных сроков Наталья Леонидовна назвать, конечно, не смогла, однако выразила надежду, что до конца 2018 года Владимир Трофимович сможет без чьей-либо помощи преодолеть препятствие из шести подъездных ступенек.

ПАНДУС НУЖЕН, НО УСТАНАВЛИВАТЬ ЕГО НЕЛЬЗЯ

К сожалению, надежда не оправдалась, потому что за год, прошедший с той публикации, в жизни инвалида не поменялось абсолютно ничего. Обещания остались обещаниями, а комиссия пришла к выводу, что помочь инвалиду вряд ли удастся.

С одной стороны, проверяющие заявили, что «существует необходимость приспособления общего имущества под нужды инвалида, поскольку ему затруднен беспрепятственный выход из жилого помещения». Однако тут же отметили, что «параметры ширины лестничного марша не соответствуют нормам для установки средств, обеспечивающих движение инвалидной коляски без ограничения условий жизнедеятельности других групп населения, проживающих в доме». Если перевести с чиновничьего на русский язык, получается так: пандус инвалиду нужен, но устанавливать его нельзя.

Сам Владимир Широков такой ответ воспринимает как настоящее издевательство.

– Они врали мне на протяжении долгих лет. Обещали, что пандус сделают, просили, чтобы я еще немного подождал. А получается, что они лишь тянули время и делать ничего не собирались!

Вот и выходит, что, прикрывшись всевозможными требованиями, правилами и нормами, чиновники всегда находят пунктик, который позволяет им бездействовать. Зачем городу нужна целая комиссия, состоящая из 12 (!) человек, которая не может решить всего один простой вопрос, от которого зависит качество жизни человека? И чтобы вы понимали, в ее состав входят не какие-то там беспомощные люди, а первые лица городской администрации, ее различных управлений и отделов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Федеральная целевая программа «Доступная среда» утверждена правительством РФ в марте 2011 года и первоначально была рассчитана на период с 2011 по 2015 годы. Распоряжением правительства России от 27 октября 2014 года срок действия программы был продлен до 2020 года.

Общий объем бюджетного финансирования программы на 2011-2020 годы составляет 424,6 миллиарда рублей. Из них на 2016-2020 годы предусмотрено 255 миллиарда рублей, в том числе в 2016 году – 47,9 миллиарда рублей, в 2017 году – 52,9 миллиардов рублей, в 2018 году – 51,9 миллиарда рублей, в 2019 году – 51,2 миллиарда рублей, в 2020 году – 51,1 миллиарда рублей.

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