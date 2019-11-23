«Мисс Студенчество Рязань» опять стала студентка РГУ имени С.А. Есенина
Конкурс «Мисс Студенчество Рязань» стал седьмым по счету и прошел в областной филармонии 21 ноября. Об этом рассказали «Рязанские ведомости». Напомним, что в прошлом году победу одержала также студентка РГУ – Екатерина Казанкина.
Финал состоял из двух этапов: ораторская речь и творческий номер. Девушки сначала должны были заинтересовать зрителей своей мотивирующей историей. Затем каждая конкурсантка показала свой талант и эрудицию. Отметим, что заочно прошел конкурс зачетной книжки.
В специальных номинациях победили:
Мисс артистичность – Анастасия Купырева – РГАТУ им. П.А. Костычева
Мисс студенческий стиль – Дарья Чернышова – Рязанский политех
Мисс интеллект – Надежда Сафонова – РязГМУ им. И.П.Павлова
Мисс обаяние – Анастасия Криуленко – АПУ ФСИН
Мисс креатив – Алена Павлова – МГИК
Мисс элегантность – Анна Карапетян – Рязанский филиал «Московского университета им. С.Ю. Витте»
И в заключение отметим, что Софья Тимакова будет представлять регион на всероссийском этапе конкурса «Мисс Студенчество».
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