«Мисс Студенчество Рязань» опять стала студентка РГУ имени С.А. Есенина

СЕГОДНЯ 07:47 2019-11-23T07:47:57+03:00

Софья Тимакова ярче всех показала свой талант и эрудицию, а титул вице-мисс вручили Анастасии Щедриновой из РГРТУ

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Конкурс «Мисс Студенчество Рязань» стал седьмым по счету и прошел в областной филармонии 21 ноября. Об этом рассказали «Рязанские ведомости». Напомним, что в прошлом году победу одержала также студентка РГУ – Екатерина Казанкина.

Финал состоял из двух этапов: ораторская речь и творческий номер. Девушки сначала должны были заинтересовать зрителей своей мотивирующей историей. Затем каждая конкурсантка показала свой талант и эрудицию. Отметим, что заочно прошел конкурс зачетной книжки.

В специальных номинациях победили:

Мисс артистичность – Анастасия Купырева – РГАТУ им. П.А. Костычева

Мисс студенческий стиль – Дарья Чернышова – Рязанский политех

Мисс интеллект – Надежда Сафонова – РязГМУ им. И.П.Павлова

Мисс обаяние – Анастасия Криуленко – АПУ ФСИН

Мисс креатив – Алена Павлова – МГИК

Мисс элегантность – Анна Карапетян – Рязанский филиал «Московского университета им. С.Ю. Витте»

И в заключение отметим, что Софья Тимакова будет представлять регион на всероссийском этапе конкурса «Мисс Студенчество».

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ИСТОЧНИК KP.RU