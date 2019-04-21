2019-04-21T08:56:11+03:00
Здоровье

Рязанская студентка стала Мисс Фармация-2019

Иван АНТОНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Перми объявлена Мисс Фармация-2019. Ей стала третьекурсница Мария Мацур из Рязанского государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова. Мария стала победительницей Интернет-голосования, которое проходило на сайте конкурса. Из 1609 за Марию было отдано 735 голосов, что составляет 46% от общего числа.

Конкурс проводится на базе Пермской Государственной фармацевтической академии, которая является главным учредителем и спонсором, при поддержке Министерства Здравоохранения РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из-за палов травы на федеральном уровне поручили усилить патрулирование в Рязанской области
ФК «Рязань» проиграл в Саратове, играя в меньшинстве
В воскресенье в Рязанской области потеплеет до +17 градусов
Сайт футбольного клуба «Рязань» выставили на продажу
Рязанские сельчане на еду тратят меньше городских жителей
В Рязанской области готовят к работе новый картофелеперерабатывающий завод
Ночью в рязанском селе Муравлянка сгорела двухэтажная амбулатория
В рязанской глубинке 6 часов спасали от огня психоневрологический интернат
Увеличение взносов за капремонт в Рязанской области не повлияло на их сборы
Под Рязанью за «Глобусом» продолжают полыхать поля
Следователи рязанского СК со сниженными показателями отчитались перед генералом Никешкиным
Площадь пожаров из-за поджигателей травы в Рязанской области перевалила за 2000 гектаров
Спустя век надгробный памятник рязанскому купцу вернулся на свое место