Рязанская студентка стала Мисс Фармация-2019

СЕГОДНЯ 08:44 2019-04-21T08:56:11+03:00

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В Перми объявлена Мисс Фармация-2019. Ей стала третьекурсница Мария Мацур из Рязанского государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова. Мария стала победительницей Интернет-голосования, которое проходило на сайте конкурса. Из 1609 за Марию было отдано 735 голосов, что составляет 46% от общего числа.

Конкурс проводится на базе Пермской Государственной фармацевтической академии, которая является главным учредителем и спонсором, при поддержке Министерства Здравоохранения РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU