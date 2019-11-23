Правда или вымысел: что происходит на заводе фоторамок в Рязани

СЕГОДНЯ 07:07 2019-11-23T07:07:53+03:00

Ну как по такой кухне не бегать? Фото: "Новости Рязани ВКонтакте"

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Анонимный пост о том, как делают фоторамки на заводе компании «Фотостиль» не только для Рязанской области, но и для всей России, появился в группе «Новости Рязани ВКонтакте». Предприятие расположено на территории комплекса «Автопример» по адресу: ул. Островского, 101 Б.

Аноним утверждает, что работники завода получают зарплату с задержкой на 6 месяцев – долг по зарплате составляет 5 миллионов рублей. На территории завода и живут рабочие, которые работают бесплатно, поскольку начальник Сергей Витальевич на их вопрос о зарплате отвечает: «Или вы работаете бесплатно или живите на улице». Именно этот словесный пассаж вызвал недоумение у подписчиков группы, которым непонятно, что это за люди, у которых нет своего жилья. По поводу антисанитарии на заводской кухне реакция комментаторов однозначна – рабочие сами должны следить за порядком.

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ИСТОЧНИК KP.RU