2019-11-22T13:56:40+03:00
Происшествия

Рязанские студенты раздали памятки пешеходам

Люди часто переходят дорогу в неположенном месте, сокращая путь. А потом оказываются в больнице
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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Инспекторы рязанской Госавтоинспекции вместе с волонтерами из Автотехнического колледжа им. С.А. Живаго провели акцию «Безопасный переход». Горожанам подробно объясняли, почему крайне важно соблюдать правила перехода дороги, а после беседы вручали специальные памятки, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Время выбрано не случайно: именно осенью, с ранним наступлением темноты начинается рост ДТП с пешеходами. И так – каждый год.

Буквально накануне, 21 ноября, в Рязани сбили 78-летнюю женщину. Авария случилась на Московском шоссе около дома 41, корпус 1. Пенсионерка пострадала от «НОNDА СIVIС», за рулем которой был 44-летний мужчина. Бабушка в больнице.

Всего же с января по октябрь в Рязанской области произошло 345 наездов на пешеходов. В итоге 39 из них погибли, 324 получили травмы.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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