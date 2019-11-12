2019-11-12T13:30:28+03:00
Происшествия

Рязанка на ВАЗ насмерть сбила мужчину

Авария произошла в темное время суток
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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В понедельник, 11 ноября, в рабочем поселке Кадом произошло смертельное ДТП. Авария случилась в райцентре на улице Володарского около семи вечера, сообщает пресс-служба рязанского Управления ГИБДД.

47-летняя жительница Рязанской области на автомобиле ВАЗ-2115 сбила 60-летнего пешехода. Мужчина погиб.

Помимо этой аварии за минувшие сутки в регионе произошло еще четыре ДТП, в которых один человек погиб и пятеро получили травмы. Еще в 29 авариях пострадали только автомобили. Инспекторы поймали восемь пьяных водителей.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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