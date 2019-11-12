Рязанка на ВАЗ насмерть сбила мужчину
В понедельник, 11 ноября, в рабочем поселке Кадом произошло смертельное ДТП. Авария случилась в райцентре на улице Володарского около семи вечера, сообщает пресс-служба рязанского Управления ГИБДД.
47-летняя жительница Рязанской области на автомобиле ВАЗ-2115 сбила 60-летнего пешехода. Мужчина погиб.
Помимо этой аварии за минувшие сутки в регионе произошло еще четыре ДТП, в которых один человек погиб и пятеро получили травмы. Еще в 29 авариях пострадали только автомобили. Инспекторы поймали восемь пьяных водителей.
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
В ДТП в Михайловском районе пострадали два маленьких ребенка
В машину, в которой они ехали, сзади влетела легковушка (ПОДРОБНЕЕ)
В центре Рязани погиб водитель
Момент смертельной аварии на перекрестке улиц Маяковского и Свободы зарегистрировала камера наружного наблюдения (ПОДРОБНЕЕ)
ИСТОЧНИК KP.RU