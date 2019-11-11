Появилось видео смертельной аварии в Рязани
В понедельник, 11 ноября, на канале «Дороги Рязани» на сайте YouTube опубликовали видеозапись момента смертельной аварии, произошедшей 10 ноября в областном центре на перекрестке улиц Маяковского и Свободы.
В 2.40 там столкнулись Daewoo Nexia и Kia Rio. 47-летний водитель автомобиля Daewoo скончался, водитель Kia – 36-летний мужчина – госпитализирован.
На записи видно, что автомобиль Daewoo Nexia выезжает на полной скорости со второстепенной дороги на нерегулируемый перекресток (светофоры переведены в ночной режим работы), ему в водительскую дверь врезается иномарка Kia Rio, двигавшаяся по главной дороге.
Смертельная авария в Рязани..
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ИСТОЧНИК KP.RU
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