Появилось видео смертельной аварии в Рязани

СЕГОДНЯ 16:42 2019-11-11T17:09:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 11 ноября, на канале «Дороги Рязани» на сайте YouTube опубликовали видеозапись момента смертельной аварии, произошедшей 10 ноября в областном центре на перекрестке улиц Маяковского и Свободы.

В 2.40 там столкнулись Daewoo Nexia и Kia Rio. 47-летний водитель автомобиля Daewoo скончался, водитель Kia – 36-летний мужчина – госпитализирован.

На записи видно, что автомобиль Daewoo Nexia выезжает на полной скорости со второстепенной дороги на нерегулируемый перекресток (светофоры переведены в ночной режим работы), ему в водительскую дверь врезается иномарка Kia Rio, двигавшаяся по главной дороге.

Смертельная авария в Рязани..

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Ночью в центре Рязани случилось смертельное ДТП

На перекрестке улиц Свободы и Маяковского столкнулись Daewoo и Kia (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU