Ночью в центре Рязани случилось смертельное ДТП

СЕГОДНЯ 12:19 2019-11-11T12:20:09+03:00

На перекрестке улиц Свободы и Маяковского столкнулись Daewoo и Kia

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10 ноября на улице Свободы в Рязани случилось смертельное ДТП. В 2.40 возле межрайонной инспекции ФНС №2 столкнулись Daewoo Nexia и Kia Rio.

Как сообщает пресс-служба УМВД, 47-летний рязанец на Daewoo двигался по улице Свободы со стороны улицы Яхонтова. По предварительной информации, он выехал на перекресток с улицей Маяковского, не пропустив Kia, чем и спровоцировал аварию.

В результате предполагаемый виновник погиб. Второй водитель, 36-летний житель города, доставлен в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU