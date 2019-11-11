Ночью в центре Рязани случилось смертельное ДТП
На перекрестке улиц Свободы и Маяковского столкнулись Daewoo и Kia
Последствия ДТП. Фото: 62.мвд.рф
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10 ноября на улице Свободы в Рязани случилось смертельное ДТП. В 2.40 возле межрайонной инспекции ФНС №2 столкнулись Daewoo Nexia и Kia Rio.
Как сообщает пресс-служба УМВД, 47-летний рязанец на Daewoo двигался по улице Свободы со стороны улицы Яхонтова. По предварительной информации, он выехал на перекресток с улицей Маяковского, не пропустив Kia, чем и спровоцировал аварию.
В результате предполагаемый виновник погиб. Второй водитель, 36-летний житель города, доставлен в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU