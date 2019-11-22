2019-11-22T13:13:06+03:00
Происшествия

В Рязанском районе обнаружили мужчину вмерзшего в лед

Следственный комитет проводит проверку
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«Комсомольской правде» из собственных источников стало известно, что в четверг, 21 ноября, в 19.10 на водоеме неподалеку от села Затишье Рязанского района обнаружили труп вмерзшего в лед мужчины. В настоящее время его личность установлена – это один из местных жителей.

Что делал мужчина на водоеме не совсем ясно. Рядом не было обнаружено никаких рыбацких принадлежностей.

По данному факту Рязанский МСО СК России по Рязанской области проводит доследственную проверку. Обстоятельства гибели мужчины уточняются.

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В некоторых местах на рязанских водоемах образуются промоины – лед все еще неоднороден по толщине (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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