В рязанском селе огонь с горящего дома перекинулся на стену соседнего

СЕГОДНЯ 10:11 2019-11-22T10:20:30+03:00

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Ранним утром в четверг, 21 ноября, в селе Красное Михайловского района случился пожар. Сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного в 4.07, сообщает издательство «Пресса». На место отправились расчеты из райцентра, поселка Октябрьский, села Грязное и из Захарова.

Огонь возник в одноэтажном кирпичном доме с мансардой. Почувствовав запах дыма, хозяева успели лишь выскочить на улицу в тапочках и легких куртках – вынести ничего не удалось.

Тем временем пламя перекинулось на соседний дом. Это дача, отделанная сайдингом. Огонь попал под конек крыши и зацепил стену, позже охватив уже все строение.

Фото: Издательство «Пресса».

До прибытия пожарных помогали соседи, сбежавшиеся со всего села, дальше пожар тушили уже 11 специалистов, которым удалось отстоять еще один соседний дом. Он, кстати, принадлежит владельцам сгоревшего кирпичного, и теперь погорельцы будут жить здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU