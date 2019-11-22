На пожаре в микрорайоне Недостоево погиб мужчина
В ночь на 22 ноября в региональное управление МЧС поступила информация о пожаре на улице Сельских Строителей (микрорайон Недостоево), сообщает пресс-служба ведомства.
В результате возгорания повреждена трехкомнатная квартира. Кроме того, на пожаре погиб 65-летний мужчина, еще один человек пострадал.
Боролись с огнем 13 человек личного состава Государственной противопожарной службы.
В настоящее время специалисты МЧС устанавливают причину возгорания и причиненный ущерб.
В связи с обнаружением трупа Московским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится проверка. Следователям предстоит установить точную причину смерти мужчины, а также все обстоятельства случившегося.
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ИСТОЧНИК KP.RU