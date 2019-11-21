2019-11-21T20:10:12+03:00
Общество

В Шиловском районе с воинскими почестями предали земле останки военного летчика

Погибший в 1944 году Матвей Телицын спустя многие десятилетия «вернулся» в родное село
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Саркофаг с останками летчика.Саркофаг с останками летчика.
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В четверг, 21 ноября, в День памяти Архангела Михаила в селе Березово Шиловского района предали земле останки военного летчика, младшего лейтенанта Матвея Телицына, погибшего 5 июля 1944 года.

Трагедия произошла во время сдачи выпускного экзамена в Высшей офицерской школе воздушного боя недалеко от Владимира. В учебном бою летчик не совладал с машиной – самолет Ла-5 свалился в штопор и почти под прямым углом вошел в землю… Несмотря на то, что Матвей Петрович погиб в тылу, долгое время родственникам было ничего не известно о его судьбе.

В Покровской церкви селе Березово состоялось отпевание летчика. Обращаясь к собравшимся, настоятель храма, иерей Владимир Арзянцев отметил:

- Пока останки солдат не преданы земле, согласно православным традициям, души их продолжают воевать. Война действительно не закончится до тех пор, пока мы не похороним наших героев.

Из храма процессия проследовала на местный погост, где останки летчика в небольшом саркофаге опустили в землю в «семейном углу» Телициных. Здесь похоронены его дед, отец, мачеха, родной брат и многие другие родственники.

Многочисленная процессия провожает военного летчика в его последний путь.

Многочисленная процессия провожает военного летчика в его последний путь.

- Благодарна всем, кто принял участие в этой истории, – рассказала внучатая племянница летчика Марина Долгополова. – В октябре этого года нас пригласили на раскопки - во Владимирской области поисковики поднимали останки Матвея Телицын и его воздушной машины. На меня это произвело очень сильное впечатление. Семьдесят человек, сменяя друг друга, рыли эту огромную яму. А совсем еще молодые девчонки голыми руками с щетками в холодной воде отчищали все без исключения найденные детали. Спасибо вам!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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