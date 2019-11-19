Военного летчика, погибшего в 1944 году, похоронят в Шиловском районе рядом с родителями

19 Нояб. 18:17 2019-11-19T18:26:11+03:00

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В четверг, 21 ноября, в селе Березово Шиловского района в 11.00 предадут земле останки летчика младшего лейтенанта Матвея Телицына.

Матвей Телицин – уроженец села Березово – погиб 5 июля 1944 года при сдаче выпускного экзамена в Высшей офицерской школе воздушного боя. В учебном бою летчик не совладал с машиной – самолет Ла-5 свалился в штопор и почти под прямым углом вошел в землю…

Обстоятельства и место гибели родственникам были не известны до января 2017 года. С 12 по 20 октября 2019 года в Собинском районе Владимирской области у деревни Кузьмино на месте падения истребителя Ла-5 были проведены поисковые работы. С глубины более 7 метров на поверхность подняли останки пилота и его документы. В поисковых работах участвовали порядка 60-ти поисковиков Владимирской области.

Матвея Телицина похоронят на кладбище села Березово рядом с родителями. На церемонию прощания приедут родственники летчика – племянник Александр Телицын и внучатая племянница Марина Долгополова.

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ИСТОЧНИК KP.RU